Назначен новый пресс-секретарь Генпрокуратуры Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов освобожден с занимаемой должности и назначен начальником Управления по организации работы с документами и обращениями Генпрокуратуры, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.

Исполнять должность главы пресс-службы поручено Гюнай Селимзаде.

Работы по осуществлению структурных реформ и формирование кадрового корпуса из профессиональных сотрудников в органах прокуратуры продолжается.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)