Назначен новый пресс-секретарь Генпрокуратуры Азербайджана
БАКУ/Trend/ - Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов освобожден с занимаемой должности и назначен начальником Управления по организации работы с документами и обращениями Генпрокуратуры, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.
Исполнять должность главы пресс-службы поручено Гюнай Селимзаде.
Работы по осуществлению структурных реформ и формирование кадрового корпуса из профессиональных сотрудников в органах прокуратуры продолжается.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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