В Гяндже задержаны чиновники Государственного управления социальной защиты

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обратилось Главному управлению по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре для определения правовой оценки правонарушениям, выявленным в результате внутреннего аудита министерства.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, на основе обращения была проведена операция со стороны Главного управления по борьбе с коррупцией в городе Гянджа. В результате оперативных мер были задержаны заместитель начальника Управления государственной социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Кяпазского района Баялы Халилов и еще один сотрудник данной организации - Эльчин Алекперов.

Они подозреваются в фальсификации назначения адресной социальной помощи гражданам.

Начальник Государственного фонда социальной защиты Кяпазского района Ульфат Ахмедов был освобожден от занимаемой должности.