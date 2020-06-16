Для пассажиров внутренних рейсов в Азербайджане запущена новая электронная услуга

БАКУ/Trend/ - Госагентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в Азербайджане запустило для пассажиров электронную услугу для сдачи теста на COVID-19, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

С 15 июня планируется возобновить внутренние рейсы в Нахчыванскую АР. С целью предотвращения случаев заражения коронавирусом на территории страны пассажиры внутренних рейсов ЗАО "Азербайджан хава йоллары"должны пройти этот тест.

Поэтому в поддержку этой инициативы Госагентство запустило новую электронную услугу "Онлайн-очередь для пассажиров (COVID-19)", посредством которых лица, имеющие авиабилеты, могут в режиме онлайн назначить время обследования на наличие COVID-19.

Так, на странице Агентства www.its.gov.az граждане должны ввести номер билета, и выбрать кнопку "Проверить билет". После подтверждения гражданин должен выбрать пункт "Выбрать рандеву". В уведомлении на экране будет указано название, адрес медучреждения, а также дата и время проведения теста. В том же порядке гражданин может изменить время прохождения теста. Для этого надо удалить назначенную дату.

Граждане должны учесть, что рандеву на платформе ОМС может быть выбрано в определенном промежутке до даты вылета. Так, предоставить рандеву за 48 часов до вылета будет невозможно (рандеву, попавшие на дни ужесточенного карантина, могут быть перенесены). Тест на COVID-19 необходимо пройти самое позднее за 48 и самое раннее за 96 часов до вылета.

Гражданин, обращающийся в медучреждение, обязательно должен предъявить удостоверение личности и авиабилет. Тест на COVID-19, который должны пройти пассажиры, бесплатный.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)