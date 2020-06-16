Названы сроки проведения летней экзаменационной сессии в Академии наук Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Летняя экзаменационная сессия в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) пройдет с 22 июня по 20 июля.

Как сообщили во вторник Trend в Академии, соответствующее распоряжение подписал президент НАНА академик Рамиз Мехтиев.

Согласно распоряжению, проведение летней экзаменационной сессии в связи с экзаменом докторантов по специальности, иностранному и азербайджанскому (для зарубежных граждан) языкам планируется с 22 июня по 20 июля. Экзамены докторантов будут проведены в соответствии с утвержденной решением Президиума НАНА программой в обычном режиме, а в случае необходимости - в режиме онлайн.

В связи с экзаменами докторантов по специальности в научных учреждениях будут созданы экзаменационные комиссии.

В соответствии с решением Президиума НАНА от 4 марта 2015 года экзамены докторантов по английскому языку будут проведены по академической программе IELTS, а по немецкому и французскому языкам - в соответствии с распоряжением президента НАНА от 9 октября 2019 года.

(Текст: Турал Гараджаев)