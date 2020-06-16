В Азербайджане записываются и архивируются собеседования в рамках приема детей в первый класс

БАКУ /Trend/ - Собеседования, проводимые вживую и в режиме онлайн в рамках приема детей в первый класс секторов, где обучение ведется не на азербайджанском языке, записываются и архивируются.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала заместитель заведующего Управлением образования города Баку Ильхама Абдуллаева.

По ее словам, в некоторых случая родители полагают, что вопросы, которые задаются в ходе собеседований, ориентированы на проверку знаний детей.

"Однако мы задаем детям элементарные вопросы. Ребенку достаточно понимать собеседника и отвечать ему на этом же языке", - сказала Абдуллаева.

Она добавила, что информация о результатах собеседования обычно отправляется в "личный кабинет" и на мобильный номер родителя, указанный во время регистрации, в течение трех рабочих дней.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)