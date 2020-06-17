Мубариз Гурбанлы: Траурные церемонии должны проводиться в соответствии с этими правилами

БАКУ/Trend/ - В районах граждане, игнорируя угрозу распространения коронавируса, допускали массовые собрания на траурных церемониях.

Об этом сказал Trend председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что собрана информация, подтверждающая эти факты: "Мы собрали информацию об этом. Управление мусульман Кавказа предупредило всех местных полномочных представителей о том, что похоронные мероприятия на местах должны управляться имамами, то есть они вместе с родственниками погибшего должны участвовать в организации похорон в соответствии с исламскими правилами и совершать там все религиозные обряды. Однако последующие массовые собрания с целью поминовения, к сведению граждан, нецелесообразны и имамы не должны участвовать в них ни при каких обстоятельствах.

Сотрудники комитета на местах также усилили разъяснительную работу в этом направлении: "Мы сохраняем наши традиции, но понимая, насколько опасны для людей массовые собрания в связи с коронавирусом, траурные церемонии должны быть ограничены, а поминки прекращены. Мы дали рекомендации по этому поводу, и местные власти делают все возможное, чтобы такие случаи не повторялись. Мы еще раз призываем наших граждан не допускать подобных церемоний. Опасность заражения коронавирусом все еще актуальна, и мы должны следовать всем инструкциям Оперативного штаба при Кабинете министров".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов. Редактор: Гюнель Зейналова)