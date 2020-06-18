Кабмин Азербайджана: Решение об ужесточении карантина к концу недели пока не принято

Общество 18 июня 2020 10:05 (UTC+04:00)
Кабмин Азербайджана: Решение об ужесточении карантина к концу недели пока не принято

БАКУ/Trend/ - Решение об ужесточении карантина к концу недели на некоторых территориях Азербайджана пока не принято.

Об этом в четверг сказал Trend глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, общественность сразу будет проинформирована, если такое решение будет принято.

Отметим, что ранее председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал, что в на этой неделе в пятницу и субботу может быть ужесточен действующий карантинный режим.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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