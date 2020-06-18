В Азербайджане 25 сотрудников минтруда заразились коронавирусом

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане 25 сотрудников министерства труда и социальной защиты населения заразились коронавирусом (COVİD-19), сказал в четверг Trend завотделом оп связям с общественностью и коммуникациям минтруда Фазиль Талыбов.

По его словам, трое из них сотрудники четвертого и пятого территориального Центра занятости и Шамкирского районного Центра занятости, 6 - сотрудники Госслужбы медико-социальных и реабилитационных услуг, 16 - работники Госфонда социальной защиты (1 сотрудник Аппарата Фонда, 11 человек Гобустанского городского отдела и 4 сотрудника Евлахского городского отдела).

Талыбов добавил, что состояние инфицированных хорошее и их лечение продолжается: "В настоящее время министерство продолжает предпринимать профилактические меры по защите сотрудников от вируса, проводит просветительские и другие работы".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)