Борющимся с коронавирусом врачам в Азербайджане выплачены надбавки за май на сумму более 13 млн манатов (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 16:08)

БАКУ /Trend/ - Госагентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) выплатило срочные надбавки за май 8 376 медработникам и 2 476 другим работникам медучреждений, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Выплаты в соответствии с рабочими часами за май медицинским и другим работникам 87 государственных медицинских учреждений республики (в том числе, 61 - в Баку) составили в целом 13,7 миллиона манатов.

Так, 2 172 медработникам, осуществляющим медицинские профилактические меры, было выплачено 1,8 миллиона манатов (в троекратном размере месячного должностного оклада), 3 893 медработникам, оказывающим услуги скорой помощи, а также 287 лабораторным работникам, занимающимся исследованиями биоматериала – 6,7 миллиона манатов (в четырехкратном размере месячного должностного оклада), 2 024 медработникам, оказывающим стационарные медицинские услуги пациентам – 2,9 миллиона манатов (в пятикратном размере месячного должностного оклада).

Также 2476 работникам немедицинского профиля были выплачены срочные надбавки в размере 2,3 миллиона манатов (в трех- и пятикратном размере).

В Агентстве добавили, что выплата срочных надбавок за май продолжается.

Напомним, что в марте Агентство выплатило 11,7 миллиона манатов 21 634 медработникам и 2 386 работникам немедицинского профиля, а в апреле – 13,9 миллиона манатов 10 354 медработникам и 2 734 работникам немедицинского профиля.

(Текст: Кямаля Сеидова)