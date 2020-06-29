В Азербайджане вдвое повышены штрафы за неношение масок

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламента) обсуждалась поправка в Кодекс об административных проступках о повышении штрафов за неношение медицинских масок, сообщает в понедельник Trend.

Согласно поправке, за нарушение антиэпидемического режима, требований по использованию индивидуальных защитных средств во время санитарно-гигиенического и карантинного режима, а также непресечение нарушения этих требований физические лица будут оштрафованы на 100 манатов, должностные лица - на 200 манатов, юридические лица - на 400 манатов.

Кроме того, за повторное совершение этих действий в течение года со дня вступления в силу решения о вынесении административного взыскания физические лица будут штрафоваться в размере 200, должностные лица – 400, юридические лица – 800 манатов.

После голосования поправка была вынесена на голосование и принята.

Напомним, что ранее штрафы составляли 50, 100 и 200 манатов соответственно.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)