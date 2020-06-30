В первой декаде июля в Баку установится жаркая погода

БАКУ /Trend/- Министерство экологии и природных ресурсов огласило прогноз погоды на июль в Азербайджане, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

В июле среднемесячная температура воздуха будет близкой к климатической норме, местами превышая ее на 1-2 градуса.

Объем месячных осадков будет близким к климатической норме, местами несколько ниже нормы.

В Баку и на Абшеронском полуострове в первой декаде июля установится умеренная жаркая погода, ожидается преобладание южного ветра.

Среднемесячная температура ожидается в пределах 27-29 градусов, что близко и на 2 градуса выше климатической нормы.

Ночью температура составит 22-27, днем - 29-34, в отдельные дни - 37-40 градусов тепла.

Объем месячных осадков ожидается близким к климатической норме (норма 1-2 мм).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )