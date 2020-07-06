В 4 района Азербайджана назначены исполняющие обязанности прокурора

БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев подписал ряд приказов, согласно которым Габилю Сафарову поручено исполнять обязанности прокурора города Мингячевир, Фахраддину Панахову - Сабирабадского, Кямрану Ахмедову - Ходжавендского, Эльнуру Рустамову - Физулинского районов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Кроме того, другими приказами генпрокурора Сахиб Исмайлов назначен начальником статистического отдела Управления организации и контроля над исполнением генпрокуратуры - заместителем начальником Управления, Расул Гасанов - заместителем прокурора города Гянджа.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)