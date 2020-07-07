Экс-председатель "Zaminbank” обвиняется в присвоении 16 млн манатов
БАКУ /Trend/ - Экс-председатель Наблюдательного совета "Zaminbank” Надир Исмайлов обвиняется в присвоении более 16 миллионов манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.
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