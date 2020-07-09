ГЭЦ Азербайджана обратился к бакалаврам, поступившим в магистратуру
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к бакалаврам, поступившим в вузы по уровню магистратуры, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.
Регистрация поступивших по уровню магистратуры началась с 6 июля 2020 г., и будет продолжена до 15 июля.
Регистрация проводится вузами в режиме онлайн
"Бакалавры могут ознакомиться с требуемыми документами и формой онлайн регистрации на сайтах вузов. Бакалавры, не предоставившие документ и не прошедшие регистрацию в указанный срок будут удалены из списка поступивших в магистратуру", - говорится в обращении ГЭЦ.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )
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