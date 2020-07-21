Проведен тестовый экзамен и собеседование для желающих учиться в МГИМО

БАКУ /Trend/ - Проведен тестовый экзамен и собеседование в режиме онлайн для желающих учиться в Московском государственном университете международных отношений (МГИМО) МИД РФ, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Кандидатуры трех успешно прошедших экзамен и собеседование абитуриентов представлены в МГИМО для учебы по бесплатной форме обучения.

Отметим, что для учебы в МГИМО гражданам Азербайджана выделено три места, и 9-16 июля был проведен прием документов.

Для абитуриентов, представивших документы в указанные даты, 20 июля был проведен онлайн-тест для проверки общего интеллектуального уровня, а также онлайн-собеседование на русском и английском языках.

Второй тур будет проведен МГИМО в Москве.

В этом туре абитуриенты, независимо от выбранного факультета, должны участвовать во внеконкурсном тестовом экзамене по русскому и дополнительному иностранному языку.

С содержанием экзамена второго тура, образцами заданий и другой необходимой информацией можно ознакомиться на сайте www.mgimo.ru

(Текст: Кямаля Сеидова.)