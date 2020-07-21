Свыше 50 тысяч добровольцев прошли регистрацию для службы в армии - Госслужба Азербайджана

Общество 21 июля 2020 16:50 (UTC+04:00)
Свыше 50 тысяч добровольцев прошли регистрацию для службы в армии - Госслужба Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На сегодня более 50 500 граждан, отозвавшись на призыв Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, выразили желание добровольно служить в армии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу.

Они обратились в аппарат Госслужбы в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения Службы, и были зарегистрированы в соответствующей форме.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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