Свыше 50 тысяч добровольцев прошли регистрацию для службы в армии - Госслужба Азербайджана
БАКУ /Trend/ - На сегодня более 50 500 граждан, отозвавшись на призыв Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, выразили желание добровольно служить в армии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу.
Они обратились в аппарат Госслужбы в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения Службы, и были зарегистрированы в соответствующей форме.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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