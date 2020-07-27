Названо число пенсионеров в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 июля 2020 г. численность пенсионеров в Азербайджане составила 1 млн 260 тыс. человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Из них 736,9 тыс. человек получают пенсии по возрасту, 380,9 тыс. - по инвалидности, 142,2 тыс. - в связи с потерей кормильца.

За 6 месяцев этого года месячная пенсия выросла на 27% (до 300 манатов) в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, в том числе среднемесячная пенсия по возрасту - на 25,24% (330 манатов).

С января по июнь размер выплаченных пенсий составил 2 млрд 250 тыс. манатов, что на 436,51 тыс. манатов (24,09%) больше в сравнении с 2019 годом.

(Текст: Кямаля Сеидова)