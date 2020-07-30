Строящийся в Исмаиллы «Дом DOST» окажет поддержку развитию занятости и туризма (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Деятельность Центра творчества, выставок и продаж «Дом DOST» министерства труда и социальной защиты населения в селе Басгал Исмаиллинского района, церемония закладки фундамента которого прошла при участии главы азербайджанского государства, будет служить созданию новых рабочих мест в регионе, развитию занятости и повышению дохода населения, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

Данный Центр также будет оказывать поддержку развитию традиции производства образцов национальных ремесел, пропаганде национальной культуры и расширению туристических возможностей в регионе. Так, на общей площади 5925 кв.м будут осуществляться производство, выставка и продажа образцов национальных ремесел. В «Доме DOST» будет налажено производство в сферах ковроткачества, медного и гончарного дела, прядения, производства келагаи и по другим древним видам ремесел.

Здесь будут функционировать пять мастерских, выставочный салон и салон продаж, а также центр по производству и продаже мучных изделий. На предприятии работой будут обеспечены до 50 человек. Также здесь будет создана необходимая инфраструктура для организации полезного досуга местных жителей и гостей. Будет работать био-рынок и маркет по продаже экологически чистой сельскохозяйственной продукции из Басгала и близлежащих территорий, а также продукции из Ивановки. Также будут организованы услуги общепита, предлагаться блюда национальной кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов.

Центр также планирует организовать продажу келагаи, производимых в Басгале.

За последние три года в Исмаиллы к программе самозанятости были привлечены 260 человек, создавшие малые семейные предприятия за счет товаров и материалов, предоставленных им в рамках программы.

В этом году в районе проводится работа для создания в рамках данной программы малых предприятий еще 126 семьями.

Строящийся «Дом DOST» сыграет важную роль в обеспечении занятости населения.

Отметим, что за прошедший период в Исмаиллинском районе было построено 129 частных домов и квартир для инвалидов войны и семей шехидов, 61 инвалид войны получил автомобили.

В районе пенсии, пособия и социальную помощь получают около 22 тысяч человек, 173 человека обеспечиваются социальными услугами.

Также на основании заключенных трудовых договоров в настоящее время по району к оплачиваемым общественным работам привлечены 455 человек. В прошлом году было создано четыре центра соцуслуг реабилитационного направления, которые оказывают поддержку детям из уязвимых групп и их семьям.

(Текст: Кямаля Сеидова)