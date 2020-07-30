В праздничные дни «Азеригаз» будет работать в усиленном режиме

БАКУ /Trend/ - В связи с праздником Гурбан ПО «Азеригаз» предстоящие четыре дня будет работать в усиленном режиме, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ПО.

В связи с этим организована система дежурств ответственных лиц Объединения.

Обращения по клиентским услугам будут приниматься в Абшеронском, Мардакянском и Сабунчинском участках обслуживания.

Эти три участка будут работать 31 июля, 1 и 3 августа с 10:00 до 16:00, и 2 августа с 10:00 до 14:00.

В основном, будут оказываться услуги по замене потерянных и поврежденных смарт-карт, раскодированию заблокированных операций и другие неотложные услуги.

Кроме того, в усиленном режиме будет работать Оперативная служба «104». Сотрудники центра обслуживания 104/185 будут стремиться оперативно направлять поступающие обращения соответствующим адресатам. Также можно отправлять письменные и голосовые сообщения на постоянно активный номер (+994 77) 3 104 104 в Whatsapp.

Напомним, что с 31 июля по 3 августа включительно в Азербайджане нерабочие дни в связи с праздником Гурбан.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)