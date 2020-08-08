В Азербайджане большое внимание уделяется усилению социальной защиты семей шехидов и инвалидов войны - депутат

БАКУ /Trend/ - Среди мер, принимаемых в целях усиления социальной защиты семей шехидов и инвалидов войны, большое значение имеет улучшение жилищно-бытовых условий граждан этой категории.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиндж Гусейнова.

Депутат сообщила, что только в 2019 году на церемониях предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам войны, в присутствии Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиева, семьи шехидов и инвалидов войны получили 634 квартиры и 300 частных домов.

"В 2020 году планируется предоставить 700 квартир и 800 индивидуальных домов. С начала года предоставлено 430 квартир. Как отметил Президент Ильхам Алиев, выразивший уверенность в успешной реализации программы предоставления государством квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидов войны в республике, более восьми тысяч семей шехидов, инвалидов войны обеспечены квартирами, людям этой категории предоставлено около семи тысяч автомобилей.

В этом году 1500 семей шехидов, инвалидов войны обеспечиваются и будут обеспечены государством квартирами. Все квартиры в новостройках, построенных на самом высоком уровне. В то же время для инвалидов также предусмотрены 400 автомобилей и, таким образом, в этом году достигнут самый большой показатель в этой области", - отметила депутат.

Гусейнова подчеркнула, что в то же время в рамках социальных расходов реализуются масштабные программы для семей шехидов, инвалидов войны, ветеранов войны и вынужденных переселенцев.

"К слову, в этом году более семи тысяч семей вынужденных переселенцев будут обеспечены жильем. Активен и частный сектор: в этом году Kapital Bank за счет своих средств предоставил 68 квартир лицам этой категории, а частная компания Pasha Holding построила три лагеря для вынужденных переселенцев в поселке Гобу за свой счет. Туда уже переселились около четырех тысяч семей", - сказала Гусейнова.

Депутат добавила, что в целом ни один социальный проект, в том числе инфраструктурный, в стране во время пандемии не откладывался.

"В социально-экономической сфере были предприняты важные шаги по предотвращению ущерба, нанесенного пандемией, выполняется План мероприятий, утвержденный Кабинетом министров. Во время пандемии в этом году около 5 миллионов человек получили финансовую поддержку от государства.

Как известно, недавно Президент Ильхам Алиев посетил регионы. В ходе визита в Гобустан, Исмаиллы, Балакен, Шеки и Габалу глава государства открыл ряд социально-экономических объектов. К ним относятся модульные больницы, новые дороги, учреждения культуры, сервисные центры и т.д", - сказала она.

По ее словам, все это еще раз подтверждает, что суть проводимой в Азербайджане социальной политики остается неизменной.

"Представители Армении-захватчика и «5-й колонны» в нашей стране радовались падению цен на нефть, надеясь, что в результате это приведет к серьезным социально-экономическим проблемам в стране. Они думали, что воспользуются этим в своих целях и попытаются дестабилизировать Азербайджан. Но их намерения не увенчались успехом. В Азербайджане не сократились не только социальные проекты, но и ни один инфраструктурный . Таким образом, Президент Азербайджана еще раз доказал, что суть политики нашего государства неизменна и устойчива. Потому что в центре политики Азербайджанского государства всегда находится его гражданин, а цель ее - высокий уровень благосостояния граждан", - добавила депутат.