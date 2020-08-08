В Азербайджане объявлен конкурс кандидатов на работу в группах SABAH

БАКУ /Trend/ - Для преподавания различных предметов в группах SABAH министерства образования в период осеннего семестра 2019-2020 учебного года объявлен конкурс по приему на работу профессорско-преподавательского состава и специалистов.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, в конкурсе могут принять участие динамичные, позитивные и общительные кандидаты, имеющие ученую степень магистра в различных областях, обладающие на высоком уровне знаниями в сфере ИКТ, умеющие использовать инновационные методы обучения, в то же время демонстрирующие современный педагогический подход.

Кандидаты, отвечающие вышеуказанным требованиям, должны заполнить соответствующие форму обращения до 15 августа. Список вакантных мест по определенным предметам указан в форме обращения. Каждый кандидат может обратиться не более чем по двум вакантным местам, соответствующим его специальности.

Следует напомнить, что группы SABAH министерства образования - это инновационный ведущий проект , организованный в целях создания новой уникальной среды в системе высшего образования, повышения качества образования, формирования грамотных, способных и подготовленных специалистов, обеспечения подготовки новых кадров в соответствии с растущими требованиями рынка труда. На основе меморандума о сотрудничестве, подписанного в 2017 году между ООО «Azercell Telekom» и группами SABAH Министерства образования, за последние 3 года 30 студентов групп SABAH были награждены ежемесячной стипендией, более 20 студентов прошли стажировку в компании, один уже является сотрудником Azercell. Отметим, что в текущем году, среди 28 студентов удостоенных почётного звания «Стипендиата Azercell», 9 отобраны из групп SABAH.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)