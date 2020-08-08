Кестутис Янкаускас: Посещая пляжи, нужно пользоваться всеми защитными средствами, соблюдать дистанцию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посещая пляжи, мы должны пользоваться всеми защитными средствами, соблюдать дистанцию.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшней акции на пляже в поселке Бузовна сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Он отметил, что в этой акции по случаю "Дня Каспия" участвуют представители министерства экологии и природных ресурсов, представительства ЕС в Азербайджане и посольства Великобритании.

"Наша основная цель заключается в очистке морского побережья от отходов. Мы призываем всех, посещая пляжи, пользоваться защитными средствами, соблюдать дистанцию, не выбрасывать на берегу, в море отходы. Представительство ЕС в Азербайджане на постоянной основе сотрудничает с министерством экологии и природных ресурсов. Охрана окружающей среды - крайне важный для нас вопрос", - сказал Янкаускас.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)