В 13 районах Азербайджана будет построено 26 школ модульного типа

БАКУ /Trend/ - Соответствующими распоряжениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2016-2019 годах в 45 регионах страны было построено 293 школ модульного типа и к концу 2020 года будет построено еще 60 школ такого типа.

Об этом сообщили в субботу Trend в министерстве образования.

Было отмечено, что в соответствии с распоряжением главы государства "О дополнительных мерах по развитию инфраструктуры образования в Азербайджанской Республике" от восьмого августа 2020 года в еще 13 районах страны будет построено 26 школ модульного типа. Согласно распоряжению министерству образования выделено семь миллионов манатов.

Благодаря строительству модульных школ в регионах, в частности в отдаленных селах будет полностью решена проблема школ, находящихся в аварийном состоянии и завершивших эксплуатационный срок.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)