Кабмин Азербайджана внес изменения в классификацию специальностей магистратуры

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Классификацию специальностей (специализаций) по степени магистра высшего образования".

Как сообщает в понедельник Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, в "Классификацию специальностей (специализаций) по степени магистра высшего образования" внесены следующие изменения:

1. "1. В специальность "060119 Педагогика" раздела "Группы специальностей образования" после " - Оценка и мониторинг в образовании" добавить " - Организация и методика обучения и преподавания".

2. "2. В специальность "060212 Правоведение" раздела "Группы гуманитарных и социальных специальностей" после " - Право в области туризма" добавить " - Международное экономическое право".

3. "3. В специальность "060308 Искусство хореографии" раздела "Группа специальностей культуры и искусства" после " - Педагог-исследователь танцевального искусства" добавить " - Искусство хореографии (по областям)".

4. "5. В специальность "060509 Компьютерные науки" после " - Цифровое правительство" добавить " - Разработка мобильных приложений и игровой дизайн".

5. "6. В специальность "Инженерия организации перевозок и управления на транспорте" раздела "Группы технических и технологических специальностей" после " - Организация городской транспортной сети и транспортного обслуживания" добавить " - Управление кризисами и рисками для транспортных услуг".