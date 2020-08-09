Определился соперник "Карабаха" в Лиге чемпионов
БАКУ /Trend/ - В воскресенье прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА, сообщает Trend.
По результатам жеребьевки определился соперник чемпиона Азербайджана ФК "Карабах", которым стал клуб из Северной Македонии "Силекс".
Матчи этого этапа состоятся 18-19 августа.
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