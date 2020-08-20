Глава трансагентства Баку заразился коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Делегация Бакинского транспортного агентства (БТА) отбыла в турецкий Измир, чтобы осмотреть 115 новых автобусов, которые будут доставлены в столицу.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве, в соответствии с временными правилами организации полетов и авиаперевозок в период пандемии члены делегации прошли предполетную проверку на COVID-19.

Результаты тестов председателя правления Бакинского транспортного агентства Вюсала Керимли и еще одного члена делегации оказались положительными, вследствие чего они были взяты на карантин. В настоящее время проводятся необходимые обследования и лечебные мероприятия. Состояние здоровья Вюсала Керимли и инфицированного сотрудника Агентства стабильное.

Учитывая важность закупки новых автобусов для столицы, поездка не была отменена. Сотрудники, результаты анализов которых оказались отрицательными, в настоящее время находятся с визитом в братской стране.

В Агентстве добавили, что поставки 115 автобусов производства турецкой компании BMC начнутся в октябре этого года и завершатся к ноябрю.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)