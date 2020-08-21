Заведующий реанимационным отделением клиники Азербайджанского медуниверситета о второй волне коронавируса

БАКУ /Trend/ - В случае, если нас ожидает вторая волна коронавируса, Азербайджан подключится к борьбе с ним с более богатым опытом.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал заведующий реанимационным отделением Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета Эмиль Гасымов, передает в пятницу Trend.

По его словам, больницы обеспечены всеми необходимым медикаментами.

"С самого начала пандемии мы ощущали полную поддержку нашего государства. Как известно, в реанимационном отделении используются крайне дорогие препараты. Все это обеспечивает государство. Если в осенне-зимние месяцы начнется вторая волны заражения, то есть резкий рост числа инфицированных, то мы подключимся к этой борьбе с более богатым опытом", - сказал Гасымов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)