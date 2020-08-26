В сельскохозяйственном секторе Азербайджана широко применяются современные технологии

БАКУ /Trend/ - Внедрение инновационных технологий в аграрном секторе Азербайджана привело к положительным изменениям в этой сфере.

Об этом в среду сказал Trend замдиректора Центра аграрной науки и инноваций при министерстве сельского хозяйства Акпер Аббасов. По его словам, ряд факторов делает необходимым внедрение инновационных технологий в аграрный сектор.

"Глобальное потепление, сокращение количества осадков, параллельно - частые наводнения, уже делают необходимым применение в сельском хозяйстве современных технологий. Как известно в этом году в стране наблюдается засуха, что ставит нас перед новыми вызовами. К примеру, в растениеводстве. Следует учесть, что главным условием получения высокой урожайности в растениеводстве является применение современных технологий. Их применение крайне важно, начиная с подготовки почвы и заканчивая посадкой семян. Например, использование в посадке специальных капсюлированных семян. Эта технология защищает семена от вредителей, а также обеспечивает влагу во время посева, чтобы семена могли прорасти даже в засуху."

С другой стороны, завезены агрегаты, которые могут совершать несколько последовательных операций в процессе посева. В настоящее время в Азербайджане выращивают хлопок по китайской технологии. В этом процессе используются инновационные устройства, которые одновременно вспахивают почву и сажают семена. Благодаря этому можно сэкономить время, а также финансы. Метод способствует высокой урожайности", - подчеркнул Аббасов.

Замдиректора сообщил, что современные технологии применены также в уходе за растениями и их выращивании.

"К примеру, применение современных культиваторов. Также инновационные технологии применяются в борьбе с вредителями. Наряду с этим мы начали использовать дроны в посеве. Например, для выявления болезней на зерновых и хлопковых полях мы используем не крупногабаритную технику, а дроны. То есть не наносим полям физический вред техникой, что позитивно сказывается на урожайности", - подчеркнул Аббасов.

Он сообщил, что на данном этапе одним из основных приоритетных направлений в сельском хозяйстве является орошение.

"В настоящее время мы отдаем предпочтение подземной системе капельного орошения. Есть некоторые виды растений, которые в основном питаются корнями. Также процент испарения воды в системе подземного орошения ниже. Это позволяет экономить больше воды."

Также на больших участках применяется система дождевого орошения. В настоящее время изучается мировой опыт в этой сфере. Как только в мире появляются новые технологии, мы начинаем применять их в Азербайджане", - отметил Акпер Аббасов.

Он добавил, что благодаря использованию современных комбайнов, в частности при уборке урожая зерна, удалось повысить урожайность в горных районах, где уборка урожая невозможна. Эти комбайны убрали зерновые на горных территориях со сложным рельефом. Также современные комбайны были использованы в уборке хлопка и других культур.

В целом применение инновационных технологий в сельском хозяйстве охватывает как государственный, так и частный сектора. Наша цель заключается в повышении средней урожайности по стране", - подытожил Аббасов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)