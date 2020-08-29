В связи с общественным транспортом могут быть приняты дополнительные решения - Хикмет Гаджиев (версия 2)

(Первая версия в 11:44)

БАКУ /Trend/ - В связи с общественным транспортом могут быть приняты дополнительные решения.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

По его словам, для принятия любого решения в первую очередь анализируется санитарно-эпидемиологическая ситуация и только после это предпринимается очередной шаг.

Касаясь вопроса об общественном транспорте, Гаджиев сказал, что число автобусов было увеличено во избежание плотного пассажиропотока.

Он отметил, что В связи с открытием школ Бакинское транспортное агентство (БТА) предпримет дополнительные меры, чтобы избежать с большим пассажиропотоком.

Помощник Президента Азербайджана также добавил, что не исключено, что ситуация с общественным транспортом будет анализироваться и будут приняты дополнительные меры.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)