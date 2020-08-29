За эту неделю в Баку пассажиры совершили 1 млн 800 тыс. поездок
БАКУ /Trend/ - За неделю в Баку зафиксирован максимальный показатель автобусных поездок в день, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Так, было зарегистрировано 1 802 034 поездок, что на 11% больше по сравнению с показателем прошлой недели (17-21 августа).
Было увеличено также и число автобусов, на этой неделе на линии регулярных и экспресс-маршрутов было выведено около 2260 автобусов.
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова.)
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