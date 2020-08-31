Отклонена апелляционная жалоба арестованного экс-главы ИВ Низаминского района Гянджи

БАКУ /Trend/ - В Бакинском Апелляционном суде рассмотрена апелляционная жалоба на решение суда о мере пресечения в виде ареста в отношении бывшего главы Исполнительной власти Низаминского района Гянджи Махарата Мустафаева, сообщает в понедельник Trend.

На процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова жалоба была отклонена, и решение Бинагадинского районного суда оставлено в силе.

Отметим, что следствием было установлено, что в период работы на посту главы ИВ Низаминского района Гянджи Мустафаев, войдя в сговор с завотделом архитектуры и строительства мэрии Али Рустамли и другими должностными лицами, при их посредничестве взял у отдельных лиц взятку в размере 194 тыс. 300 манатов взамен на выдачу разрешений на проектирование частных домов и ведение строительных работ. Также, пообещав создать условия для продолжения производственной деятельности, он мошенническим путем присвоил 175 тыс. 500 манатов, принадлежащих гражданину. Кроме того, установлены основания для подозрения в том, что Махарат Мустафаев, в бытность заведующим отделом архитектуры и строительства ИВ города Гянджа через инженера возглавляемого им отдела вымогал у гражданина 9 тыс. манатов для ведения соответствующей документации. 24 августа 2020 года Махарату Мустафаеву, Али Рустамли, а также участвовавшему в качестве посредника в совершении этих преступлений Разину Гахраманову были предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), 311.3 (получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 32.4, 312.2 (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий), 29, 178.2 (мошенничество с причинением значительного ущерба лицом с использованием своего служебного положения) УК Азербайджана.

Решением Бинагадинского районного суда в отношении Мустафаева и Рустамли была избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении Гахраманова – взятие под контроль полиции.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)