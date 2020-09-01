В Азербайджане отменен запрет на вывоз медицинских масок

БАКУ /Trend/ - Кабинет Министров Азербайджана внес изменения в Постановление № 42 от 14 февраля 2020 года "О мерах по временному ограничению вывоза отдельных товаров с территории страны".

Как сообщили во вторник Trend в Кабмине, согласно подписанному премьер-министров Али Асадовым документу, период действия Постановления продлен до первого ноября.

В то же время медицинские маски исключены из "Списка товаров, запрещенных к вывозу с территории Азербайджана с целью удовлетворения потребностей в борьбе с новым видом коронавирусной инфекцией (COVID-19)".

Ниже приведен список товаров, в отношении которых запрет на вывоз с территории страны остался в силе:

№ Код Наименование товара 1 2 3 1. 2207 10 000 0 Спирт этиловый не денатурированный с концентрацией спирта 80% и более 2. 2207 20 000 0 Денатурированный этиловый спирт любой концентрации и другие спиртовые настойки 3. 2208 90 910 0 Не денатурированный этиловый спирт с концентрацией менее 80%: в объеме 2 литра или меньше 4. 2208 90 990 0 Не денатурированный этиловый спирт с концентрацией менее 80%: в объеме более 2 литров 5. С группы 30 Фармацевтическая продукция (за исключением неупакованной и упакованной марлевой продукции для розничной продажи, а также товаров, включенных в позиции 3001 и 3006) 6. С 3808 94 Дезинфицирующие средства 7. С 3822 00 000 0 Тесты для выявления коронавирусной (COVID-19) инфекции 8. С 3926 20 Бахилы 9. С 4015 19 Стерильные и нестерильные перчатки 10. С 5603 Ткани, используемые в производстве медицинских масок и респираторов (для хирургических операций и процедурные маски), одноразовой защитной одежды (комбинезона), используемой медицинским персоналом 11. С 6210 10 Одноразовая защитная одежда (комбинезон), используемая медицинским персоналом 12. С 6307 90 Медицинские маски и респираторы (для хирургических операций и процедурные маски), одноразовая защитная одежда (комбинезон), используемая медицинским персоналом 13. С 9004 90 Герметические защитные очки для медицинского персонала 14. 9019 20 000 0 Оборудование озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, аппараты искусственного дыхания или другие терапевтические аппараты 15. С 9025 19 Портативные термометры, позволяющие дистанционно измерять температуру тела человека

(Текст: Турал Гараджаев)