В Азербайджане отменен запрет на вывоз медицинских масок
БАКУ /Trend/ - Кабинет Министров Азербайджана внес изменения в Постановление № 42 от 14 февраля 2020 года "О мерах по временному ограничению вывоза отдельных товаров с территории страны".
Как сообщили во вторник Trend в Кабмине, согласно подписанному премьер-министров Али Асадовым документу, период действия Постановления продлен до первого ноября.
В то же время медицинские маски исключены из "Списка товаров, запрещенных к вывозу с территории Азербайджана с целью удовлетворения потребностей в борьбе с новым видом коронавирусной инфекцией (COVID-19)".
Ниже приведен список товаров, в отношении которых запрет на вывоз с территории страны остался в силе:
|
№
|
Код
|
Наименование товара
|
1
|
2
|
3
|
1.
|
2207 10 000 0
|
Спирт этиловый не денатурированный с концентрацией спирта 80% и более
|2.
|
2207 20 000 0
|
Денатурированный этиловый спирт любой концентрации и другие спиртовые настойки
|3.
|
2208 90 910 0
|
Не денатурированный этиловый спирт с концентрацией менее 80%: в объеме 2 литра или меньше
|
4.
|
2208 90 990 0
|
Не денатурированный этиловый спирт с концентрацией менее 80%: в объеме более 2 литров
|
5.
|
С группы 30
|
Фармацевтическая продукция (за исключением неупакованной и упакованной марлевой продукции для розничной продажи, а также товаров, включенных в позиции 3001 и 3006)
|
6.
|
С 3808 94
|
Дезинфицирующие средства
|
7.
|
С 3822 00 000 0
|
Тесты для выявления коронавирусной (COVID-19) инфекции
|
8.
|
С 3926 20
|
Бахилы
|
9.
|
С 4015 19
|
Стерильные и нестерильные перчатки
|
10.
|
С 5603
|
Ткани, используемые в производстве медицинских масок и респираторов (для хирургических операций и процедурные маски), одноразовой защитной одежды (комбинезона), используемой медицинским персоналом
|
11.
|
С 6210 10
|
Одноразовая защитная одежда (комбинезон), используемая медицинским персоналом
|
12.
|
С 6307 90
|
Медицинские маски и респираторы (для хирургических операций и процедурные маски), одноразовая защитная одежда (комбинезон), используемая медицинским персоналом
|
13.
|
С 9004 90
|
Герметические защитные очки для медицинского персонала
|
14.
|
9019 20 000 0
|
Оборудование озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, аппараты искусственного дыхания или другие терапевтические аппараты
|
15.
|
С 9025 19
|
Портативные термометры, позволяющие дистанционно измерять температуру тела человека
(Текст: Турал Гараджаев)