В Азербайджане отменен запрет на вывоз медицинских масок

Общество 1 сентября 2020 15:59 (UTC+04:00)
В Азербайджане отменен запрет на вывоз медицинских масок

БАКУ /Trend/ - Кабинет Министров Азербайджана внес изменения в Постановление № 42 от 14 февраля 2020 года "О мерах по временному ограничению вывоза отдельных товаров с территории страны".

Как сообщили во вторник Trend в Кабмине, согласно подписанному премьер-министров Али Асадовым документу, период действия Постановления продлен до первого ноября.

В то же время медицинские маски исключены из "Списка товаров, запрещенных к вывозу с территории Азербайджана с целью удовлетворения потребностей в борьбе с новым видом коронавирусной инфекцией (COVID-19)".

Ниже приведен список товаров, в отношении которых запрет на вывоз с территории страны остался в силе:

Код

Наименование товара

1

2

3

1.

2207 10 000 0

Спирт этиловый не денатурированный с концентрацией спирта 80% и более
2.

2207 20 000 0

Денатурированный этиловый спирт любой концентрации и другие спиртовые настойки
3.

2208 90 910 0

Не денатурированный этиловый спирт с концентрацией менее 80%: в объеме 2 литра или меньше

4.

2208 90 990 0

Не денатурированный этиловый спирт с концентрацией менее 80%: в объеме более 2 литров

5.

С группы 30

Фармацевтическая продукция (за исключением неупакованной и упакованной марлевой продукции для розничной продажи, а также товаров, включенных в позиции 3001 и 3006)

6.

С 3808 94

Дезинфицирующие средства

7.

С 3822 00 000 0

Тесты для выявления коронавирусной (COVID-19) инфекции

8.

С 3926 20

Бахилы

9.

С 4015 19

Стерильные и нестерильные перчатки

10.

С 5603

Ткани, используемые в производстве медицинских масок и респираторов (для хирургических операций и процедурные маски), одноразовой защитной одежды (комбинезона), используемой медицинским персоналом

11.

С 6210 10

Одноразовая защитная одежда (комбинезон), используемая медицинским персоналом

12.

С 6307 90

Медицинские маски и респираторы (для хирургических операций и процедурные маски), одноразовая защитная одежда (комбинезон), используемая медицинским персоналом

13.

С 9004 90

Герметические защитные очки для медицинского персонала

14.

9019 20 000 0

Оборудование озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, аппараты искусственного дыхания или другие терапевтические аппараты

15.

С 9025 19

Портативные термометры, позволяющие дистанционно измерять температуру тела человека

(Текст: Турал Гараджаев)

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