В Азербайджане выявлено 143 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 130 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 143 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 130, скончались два человека, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 36 578 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 33 977, скончались 536 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 065 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 597, в целом – 928 666 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
Визит Пашиняна в Карабах показывает, что страна-оккупант не заинтересована в мирном урегулировании конфликта - политолог
Кёнуль Нуруллаева: Призыв Президента Ильхама Алиева должен повысить чувство ответственности у каждого гражданина
PASHA Bank впервые на азербайджанском рынке представил уникальную бизнес-карту с возможностью накопления бонусных миль
Лавров: В документах по решению карабахского конфликта есть развязка, которая позволит обеспечить справедливость
Лавров: Сформулированы конкретные параметры, которые необходимо согласовать для урегулирования карабахского конфликта
Объем грузоперевозок по железной дороге «Казахстан – Туркменистан - Иран» продолжает набирать обороты
Железная дорога «Казахстан - Туркменистан - Иран» способствует дальнейшему развитию международного сотрудничества