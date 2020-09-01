В Азербайджане выявлено 143 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 130 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 143 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 130, скончались два человека, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 36 578 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 33 977, скончались 536 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 065 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 597, в целом – 928 666 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)