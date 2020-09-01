Федерация гимнастики Азербайджана поздравила АМИ Trend c 25-летием

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана на своем официальном сайте разместила информации, посвящённую 25-летию независимого агентства международной информации Trend.

В сообщении отмечено, что сегодня, 1 сентября, независимое агентство международной информации Trend отмечает свое 25-летие.

"Сердечно поздравляем с юбилеем агентство, которое на протяжении многих лет является официальным партнером Федерация гимнастики Азербайджана.

Желаем новых достижений в вашей деятельности, всегда быть в первых рядах не только в Азербайджане, но и за пределами нашей страны!

Выражаем глубокую признательность агентству Trend за сотрудничество, поддержку в течение долгих лет, а также за оперативное и точное информирование общественности о последних событиях в мире гимнастики.

Наше сотрудничество очень ценно для нас", - подчеркнуто в сообщении.