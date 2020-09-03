Оглашен приговор Тофигу Ягублу

БАКУ /Trend/ - В Низаминском районном суде сегодня продолжилось судебное заседание по уголовному делу члена партии «Мусават» Тофига Ягублу, сообщает в четверг Trend.

На суде, под председательством судьи Наримана Мехтиева, был зачитан приговор, согласно которому Ягублу осужден на 4 года 3 месяца лишения свободы.

Напомним, что прокурор требовал наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

Отметим, что 22 марта 2020 года автомобиль «Toyota Corolla» (90-CU-515), управляемый Тофигом Ягублу, при маневре влево на ул. Нахчыванского в Низаминском районе Баку столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074 (90-HA-028), управляемым Джабраиловым Эльханом Саттар оглу.

Во время расследования было установлено, что после столкновения Ягублу вышел из автомобиля и начал спорить с Джабраиловым, используя нецензурные выражения, ударил его кулаком по голове, а также несколько раз отверткой в область правого плеча. В этот момент из машины вышла супруга Эльхана Джабраилова - Джавахир Джабраилова. Ягублу толкнул ее, нанеся телесные повреждения.

Во время инцидента пострадали левая дверь и переднее крыло автомобиля «Toyota Corolla», а также правое переднее крыло автомобиля «ВАЗ-21074».

По факту в Управлении полиции Низаминского района было возбуждено уголовное дело по ст. 221.3 (хулиганство, совершенное с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Во время осмотра места происшествия в качестве вещественных доказательств были изъяты отвертка, на которой были пятна, похожие на кровь, а также порванный жакет Джабраилова также с пятнами, похожими на кровь.

Была назначена судебно-медицинская, судебно-трасологическая и судебно-биологическая экспертизы, допрошены потерпевшие и свидетели.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)