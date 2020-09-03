Названы основные причины загрязнения Каспия

БАКУ /Trend/ - Основная причина загрязнения Каспия – деятельность, осуществляемая на суше и отходы, сбрасываемые в воду.

Об этом в четверг сказал Trend завотделом экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

По его словам, больше всего отходов поступают в Каспийском море через реки: «Также загрязнение продолжается в связи с осуществлением хозяйственной деятельности на побережье и в результате сброса бытовых отходов. Каспийское море загрязняется не только с азербайджанской стороны. Каспий региональное море и его загрязняют отходы пяти прикаспийских государств».

Он подчеркнул, что в настоящее время Баку не полностью оснащен централизованной канализационной системой: «Большинство водоочистных сооружений не работает в силу того, что устарели, остальные не обеспечивают очистку в соответствии с нормативами. Поэтому в Каспий сбрасываются большие объемы грязной воды».

Завотделом также добавил, что вообще в связи с климатическими изменениями водные запасы уменьшились, в последнее время вода не экономно расходуется, наблюдаются большие потери воды, в особенности нехватка воды в Азербайджане ощущается летом: «Для решения этого вопроса разработана соответствующая концепция, утвержден "План мер по обеспечению рационального использования воды в 2020-2022 гг". Один из важных пунктов в Плане – вопрос вторичного использования воды, в том числе, переработка сточных вод и их повторное использование для орошения и других технических целей. Это защитит море от загрязнения и в то же время позволит экономить питьевую воду. В Баку существует необходимость в технической воде, необходимо достаточное количество воды для поливки зеленых насаждений. Сегодня для поливки используется питьевая вода. Нефтяные компании, функционирующие на море, используют современные технологии. Благодаря полному контролю их деятельности удалось добиться значительного уменьшения отходов, а в ряде случаев - сведения до минимума. Но все равно, во время их работы вырабатываются отходы, что негативно влияет на биоразнообразие Каспия и его биологические ресурсы».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)