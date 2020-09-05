Ассоциации Азербайджана, действующие в сфере туризма , создали рабочую группу

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская ассоциация турагенств, Азербайджанская ассоциация отелей и Азербайджанская ассоциация туристических гидов в целях восстановление и развития туризма в период пандемии создали рабочую группу.

Как передает в субботу Trend, согласно достигнутой договоренности, рабочая группа ассоциаций в целях проведения углубленного анализа проблем в сфере туризма в сложившейся ситуации и нахождения путей решения будет разрабатывать предложения для поиска выхода из кризиса.

Стороны также обсудили трудности, с которыми столкнулись туристические компании, отели и гиды в результате пандемии коронавируса (COVID-19), вопросы развития сотрудничества между ассоциациями для восстановления и развития сферы туризма, а также возможности совместной деятельности.

Главы ассоциаций, отметив, что в период пандемии коронавируса в туристическом обслуживании приоритетом является здоровье граждан, подчеркнули важность сотрудничества в постпандемический период с учетом новых вызовов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)