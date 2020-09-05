В Instagram открылась официальная страница минобороны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в социальной сети Instagram приступила к работе официальная страница министерства обороны Азербайджана.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на минобороны.
Желающие оперативно получать информацию, предоставленную министерством обороны, могут подписаться на страницу по следующей ссылке: www.instagram.com/azerbaijan_mod
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