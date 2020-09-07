Количество погибших от коронавируса в Азербайджане крайне невелико - TƏBİB (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Количество погибших от коронавируса в Азербайджане крайне невелико.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал руководитель рабочей группы Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев.

По его словам, в настоящее время в стране есть достаточный запас коечного фонда для борьбы с пандемией.

"За прошедший период сформировался коллектив врачей-профессионалов. Все это комплексные работы и они взаимосвязаны. В результате превентивных мер, в том числе создания государством лабораторий и организации там обслуживания, организации услуг по лечению и обследованию в больницах, решение проблем в связи с нехваткой кадров, государство и здравоохранение Азербайджана на должном уровне оказывало и продолжает оказывать населению медицинские услуги", - сказал Васиф Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)