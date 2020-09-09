В парламенте Азербайджана предложено введение пособий за приемных детей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается поправка в законодательство, предусматривающая выплату пособий за усыновленных/ удочеренных детей.

Об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике сказал председатель Комитета Муса Гулиев, сообщает в среду Trend.

Гулиев отметил, что поправка, предлагаемая в закон «О социальных пособиях», предусматривает предоставление пособия в размере 160 манатов лицу, усыновившему / удочерившему ребенка от 3 до 18 лет, который потерял родителей, либо лишен родительской опеки, а также 480 манатов — усыновившему/ удочерившему ребенка с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)