Выбор специальностей по приему в колледжи осуществляется после оглашения результатов приема в вузы - ГЭЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Выбор специальностей для приема в колледжи на базе 11-летнего образования осуществляется после оглашения результатов приема в вузы.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в настоящее время невозможно назвать конкретную дату начала выбора специальностей в колледжи.

"Возможно процесс начнется в конце сентября", - добавил Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)