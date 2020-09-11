В школах Баку будут учиться свыше 434 тыс. детей
БАКУ /Trend/ - В новом учебном году в общеобразовательных школах при Управлении образования города Баку ожидается обучение 434 971 учащихся, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление.
Прогнозируется, что в IX классах будут обучаться 35 794, X классах - 25 611, XI классах - 19 794 и XII классах - 170 учеников.
В этих школах работают 27 132 учителей.
Отметим, что при Управлении функционирует 308 общеобразовательных школ, 3 специальные общие средние школы и 5 очно-заочных вечерних школ, всего 316 школ и 5 детско-юношеских центров развития.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)
Лента новостей
«Узбекнефтегаз»: В Газли в целях переработки 4,5 млрд. куб метров газа реализуется крупный инвестиционный проект
Военнослужащие, распространившие кадры с армянским диверсантом, уволены в запас - минобороны Азербайджана
Утверждены временные Правила организации учебно-воспитательного процесса в школах Азербайджана в период особого карантинного режима
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО)