В школах Баку будут учиться свыше 434 тыс. детей

БАКУ /Trend/ - В новом учебном году в общеобразовательных школах при Управлении образования города Баку ожидается обучение 434 971 учащихся, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление.

Прогнозируется, что в IX классах будут обучаться 35 794, X классах - 25 611, XI классах - 19 794 и XII классах - 170 учеников.

В этих школах работают 27 132 учителей.

Отметим, что при Управлении функционирует 308 общеобразовательных школ, 3 специальные общие средние школы и 5 очно-заочных вечерних школ, всего 316 школ и 5 детско-юношеских центров развития.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)