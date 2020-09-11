В Баку демонтируется вспомогательный зал Национальной арены гимнастики

БАКУ /Trend/ - Принято решение о демонтаже вспомогательного зала на территории Национальной арены гимнастики (MGA), который на протяжении долгих лет был излюбленным местом тренировки сборных команд по разным видам гимнастики.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана, причина сноса этого зала, который действует с 2013 года и имеет общую площадь 6000 квадратных метров, заключается в том, что срок его эксплуатации уже истек.

Вспомогательный зал, расположенный в южной части MGA , построен по технологии "воздушный купол" и помимо тренировочного зала, где члены сборных команд по видам гимнастики проводили большую часть своего времени, стал для них своего рода домом. Здесь созданы все необходимые условия для комфортных тренировок и отдыха гимнастов.

Однако сооружения такого типа в силу своих конструктивных особенностей имеют ограниченный срок службы и через некоторое время становятся непригодными для эксплуатации. Так и вспомогательный зал, отжив свой век, подлежит выводу из эксплуатации.

Напомним, что этот зал служил основной тренировочной базой в ходе первых Европейских игр в 2015 году, а также IV Игр исламской солидарности в 2017 году. Здесь же проходили тренировки зарубежных гимнастов, приезжавших в Баку на сборы. Наряду с этим, во вспомогательном зале время от времени проводились местные чемпионаты и первенства по видам гимнастики.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)