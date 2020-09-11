В СИЗО выявлена теснота содержания заключенных — Аппарат омбудсмена Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По поручению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы, без предварительного уведомления, посетили Шекинское пенитенциарное учреждение.

Как сообщили в пятницу Trend в Аппарате омбудсмена, цель посещения, организованного на основании Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также Конституционного закона "Об омбудсмене", заключалась в изучении полученных обращений, фактических условий содержания и обращения с задержанными, обеспечении их прав и изучении состояния надлежащей документации.

В ходе посещения члены Национальной превентивной группы проинспектировали следственный изолятор пенитенциарного учреждения, чтобы изучить условия содержания и вопросы обращения, многие подозреваемые и заключенные были приняты в индивидуальном порядке, изучен вопрос обеспечения их прав.

В ходе посещения было установлено, что в СИЗО наблюдается скученность, вразрез с внутренними дисциплинарными правилами, несовершеннолетние содержатся в камерах совершеннолетними, постельное белье в камерах и штрафных изоляторах грязное, а частично непригодно для пользования.

Поступившие обращения были расследованы, каждому лицу были даны юридические рекомендации, разъяснены полномочия омбудсмена.

В заключение была проведена беседа с руководством пенитенциарного учреждения, даны соответствующие рекомендации на основании национального и международного законодательств в связи с совершенствованием условий содержания и устранением выявленных недостатков.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)