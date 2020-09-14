В Баку построено шесть новых школ

БАКУ /Trend/ - В рамках подготовки к новому учебному году, в восьми общеобразовательных учреждениях Управления образования по городу Баку проведены работы по строительству и капитальному ремонту, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление.

На территориях, где это было необходимо, построено шесть новых школ.

В рамках подготовки к новому учебному году, средняя школа № 205 была снесена и построена заново, основные корпусы школ № № 90 и 97 были капитально отремонтированы, а старые снесены и на их месте построены новые, в школе № 122 был проведен капремонт, построены спортзал, библиотека и дополнительные классы, в школе № 155 был снесен старый корпус и построен новый, здание школы № 154 было также снесено и построено новое здание, для школы № 251 был построен дополнительный корпус, для школы № 216 было построено новое здание на другой территории. Во всех учебных заведениях, где было необходимо, проведен текущий ремонт и инженерно-коммуникационные работы.

Кроме того, в общеобразовательных школах усилен контроль над санитарно-эпидемиологической ситуацией. В связи с существующей ситуацией в школах проводятся дезинфекционные работы и соответствующие упреждающие меры.

(Текст: Кямаля Сеидова.)