Минобразования Азербайджана предупредило кандидатов в рамках конкурса по приему учителей

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана обратилось к кандидатам, успешно прошедшим этап отбора вакансий в рамках конкурса по приему учителей.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, после электронного размещения на личных страницах кандидатов, занявших соответствующие вакансии в рамках конкурса, им отправляются необходимые документы и выписка о результатах приема на работу.

"Важно, чтобы заявление было одобрено соответствующим местным органом образования по истечению даты, указанной на личных страницах. Будет оформлен прием на работу только тех кандидатов, выписки которых одобрят соответствующие местные органы образования. В противном случае это будет считаться отзывом вакансии. Имея все это в виду, после подачи документов обязательно зайдите на личную страницу и убедитесь, что заявление одобрено", - сказали в министерстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)