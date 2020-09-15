Возбуждено уголовное дело в отношении председателя муниципалитета Агстафы

БАКУ / Trend/ - В Газахской районной прокуратуре было проведено расследование на основании обращения, поступившего в связи с незаконными действиями председателя Дагкесемеского муниципалитета Агстафинского района Ариза Байрамова, сообщает во вторник Trend со ссылкой на прокуратуру.

В ходе расследования было установлено, что Байрамов, с целью наживы умышленно внес в решение о продаже земельного участка площадью 0,3 га, принадлежащего Дагкесеменскому муниципалитету, а также в кассовый приходный ордер и в официальные документы ложную информацию о якобы совершенной 06.10.2006 года купле-продаже, заверив своей подписью и печатью муниципалитета, чем совершил служебный подлог.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные меры по установлению и привлечению к ответственности всех виновных лиц.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)