СГБ провела операцию по задержанию группы лиц, поставляющих сильнодействующие вещества в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В результате оперативно-розыскной операции, осуществленной Службой государственной безопасности (СГБ), были пресечены незаконные действия граждан Азербайджана - Асадова Эмиля Кямран оглу, Гусейнова Шахина Миргусейн оглу, Бабаева Асифа Сияфеддин оглу, Гусейнова Рашада Шахин оглу, Мусаева Васифа Зульфугар оглу, Алиева Эмиля Хандадаш оглу и Намазова Заура Намаз оглу, подозреваемых в незаконном приобретении, хранении и транспортировке крупной партии сильнодействующих веществ, контрабандно и скрытно от таможно перевозящих из России в Азербайджан на постоянной основе, сообщает в среду Trend со ссылкой на СГБ.

Во время обыска, произведенного в машинах и квартирах вышеуказанных лиц, задержанных с поличным, были обнаружена и изъята крупная партия различных видов сильнодействующих веществ и другие вещественные доказательства.

По фактам СГБ были возбуждены уголовные дела по ст. 206.3.2 (Контрабанда, осуществленная по предварительному сговору группой лиц) и 240.3.2 (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере) УК Азербайджана.

Расследование по данным уголовным делам продолжается.

(Текст: Кямаля Сеидова.)