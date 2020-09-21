В Азербайджане завершился II тур приема документов для поступления в колледжи

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершился прием документов в рамках II тура конкурса для поступления в учреждения профобразования. Регистрация в рамках II тура завершилась в 18:00 21 августа.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве по профессиональному образованию, свыше 3200 лиц, поступивших в колледжи в рамках II тура, уже представили документы в соответствующие учебные заведения.

Прием документов был организован с учетом требований и рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров, в соответствии с мерами, введенными в стране для пресечения возможной угрозы коронавирусной инфекции COVID-19.

В Агентстве отметили, что если добившийся успеха в рамках конкурса не прошел регистрацию в установленные сроки, это будет воспринято как отказ от обучения по этой специальности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)