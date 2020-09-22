В Азербайджане будут проведены тренинги для желающих работать директором школы

БАКУ /Trend/ - По инициативе Управления образования города Баку для лиц, которые желают поступить на работу в должности директора школы, будут проведены тренинги.

Как сообщили во вторник Trend в управлении, тренинги в связи с управленческими навыками, трудовым и образовательным законодательством будут проведены сотрудниками Управления образования города Баку и директорами школ.

Основная цель бесплатных тренингов заключается в дальнейшем улучшении результатов конкурса по приему на должность директора школы, повышение уровня подготовки кандидатов к тестовым экзаменам и собеседованию в рамках конкурса.

Среди обратившихся по соответствующим критериям будут отобраны 80 претендентов, которые будут привлечены к краткосрочному тренингу. В рамках отбора предпочтение будет отдаваться тем, кто имеет 5-летний педагогический стаж и в настоящее время работает заместителем директора или учителем в общеобразовательных учреждениях.

Согласно правилам действующего карантинного режима, в тренингах, которые будут проводиться 10 тренерами в отдельных группах, предусматривается участие восьми человек в каждой группе.

Лица, желающие принять участие в тренингах могут отправить свои данные (CV) на электронную почту diqtelim@baku.edu.gov.az до 24 сентября 2020 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)